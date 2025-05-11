Россияне атаковали автомобиль с дрона в Харьковской области: ранены супруги

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, в результате чего страдают люди, получает повреждения гражданская инфрасруктура.

Сегодня, в частности, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод Харьковской области. Атака повредила жилые дома и привела к пожару. По информации ГСЧС Украины, в результате удара пострадали два двухэтажных дома, а также возник пожар на площади 130 кв.м.

Повреждены квартиры и хозяйственные постройки. Две женщины получили травмы из-за стрессовой реакции. Спасатели, кроме ликвидации пожара, спасли кролика.

А неделю назад, 3 мая, российские войска нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук. В результате атаки было разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены административные здания, торговые павильоны, а также возник большой пожар.

Ранее, 22 апреля, российские войска обстреляли прифронтовое село Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области. В результате авиаударов пострадали гражданские и разрушена жилая инфраструктура, ранены двое жителей.

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