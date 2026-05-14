Росіяни атакували автівки гуманітарної місії ООН у Херсоні (відео)

Російські військові у четвер, 14 травня, атакували з FPV-дрона автомобілі гуманітарної місії ООН у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram та пресслужбу Херсонської МВА.
"Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ", - повідомив Зеленський.
Як наголосив глава держави, російські військові не могли не знати, який саме автомобіль атакують.
"В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації", - додав президент.
За словами Зеленського, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Представників місії оперативно евакуювали.
У Херсонській міській військовій адміністрації зазначили, що російські окупанти, порушуючи всі норми міжнародного права, атакували безпілотниками автівки гуманітарної місії у Корабельному районі міста.
Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ.
"Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим", - наголосили в МВА.
Також у міській адміністрації оприлюднили відео наслідків атаки.
Російські атаки на Херсон не припиняються. Через близькість до фронту окупанти гатять по місту з артилерії та атакують FPV-дронами
За даними ОВА, лише сьогодні під ударом опинився Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.
Також 14 травня російські військові атакували дроном 69-річну жінку у Дніпровському районі міста. Її госпіталізували.
Раніше окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку. Тоді постраждали семеро людей. Усі вони отримали вибухові травми, закриті черепно-мозкові ушкодження та уламкові поранення.
Ще перед цим росіяни вдарили дроном по автобусу в Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки постраждали близько 20 людей, серед них був підліток.
Через постійні удари та загрозу нових атак у Херсоні майже тиждень не курсував електротранспорт.