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Росіяни атакували авіабомбами Херсонську область: є поранена

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Херсонська область, Неділя 04 червня 2023 17:34
Росіяни атакували авіабомбами Херсонську область: є поранена Фото: росіяни атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни авіабомбами зруйнували цивільне приміщення у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

У селі Веселе Бериславського району керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства.

Через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Наразі їй надають медичну допомогу.

"Атакували росіяни й Берислав - потрапили на територію заводу", - повідомили в ОВА.

Ситуація у Херсонській області

Росіяни майже щодня обстрілюють Херсон та всю деокуповану частину області. Для атаки ворог використовує міномети, артилерію та авіацію.

Однак на лівобережжі Херсонської області, що нині залишається окупованим, також лунають звуки вибухів. Адже Сили оборони постійно знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

Бериславський район є одним із тих, що росіяни обстрілюють майже щодня.

Росіяни атакували авіабомбами Херсонську область: є поранена

Ми повідомляли, що внаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах, що сталися 1 червня, постраждали близько 15 осіб.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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