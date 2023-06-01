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Херсонська область зазнала обстрілу окупантів, є постраждалі

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Четвер 01 червня 2023 17:48
Херсонська область зазнала обстрілу окупантів, є постраждалі Фото: Херсонська область зазнала обстрілу окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Херсонська область зазнала обстрілу з боку російських окупантів у четвер, 1 червня. Внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram.

За даними слідства, сьогодні російські військові вкотре атакували місто Херсон і населені пункти області.

"Унаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах постраждало близько 15 осіб. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та магазин.

Фото: Херсонська область зазнала обстрілу окупантів (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріли Херсонської області

Українські військові змогли звільнити праву частину Херсонської області від російських окупантів. Однак, лівий берег, як і раніше, перебуває під контролем російських сил. Це означає, що жителі правобережної частини області продовжують піддаватися регулярним обстрілам і терору з боку російських загарбників.

Так, сьогодні окупанти з авіації та мінометів обстріляли Берислав, внаслідок чого постраждали троє людей.

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