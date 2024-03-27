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Росіяни атакували артилерією та дронами Нікополь, є загиблий

Фото: росіяни атакували артилерією та дронами Нікополь, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 березня, внаслідок російського обстрілу по Нікополю Дніпропетровської області загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як пише прокуратура, терористи атакували населений пункт з артилерії та БпЛА. Внаслідок ударів загинув 55-річний чоловік. Також поранення отримала 49-річна жінка. 

Внаслідок ударів були пошкоджені: 

  • приватні будинки; 
  • господарські споруди; 
  • лінії електропередач. 
 

 Фото: росіяни атакували артилерією та дронами Нікополь, є загиблий (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстріли Нікополя 

Наразі місто перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Під час нещодавньої атаки терористи влучили у приватні будинки, газогін та лінії електропередач дронами та артилерією. 

Також, 6 березня, ворог під час обстрілів влучив у торговельний центр населеного пункту. 

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