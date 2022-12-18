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Росіяни атакували АГС і мінами. У Сумській області протягом доби зафіксували 20 ворожих "прильотів", - ОВА

Фото: Росіяни атакували Сумську область АГС і мінами (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом 17 грудня обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння. Всього зафіксовано 20 ворожих "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець зазначив, що противник завдав удару по трьох громадах:

  • Шалигинську росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів з АГС та ще 8 автоматних черг.
  • Середино-Будську окупанти атакували з мінометів. Було 2 "прильоти".
  • Зноб-Новгородська - 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

"Обійшлося без постраждалих і руйнувань", - додав Живицький.

Нагадаємо, глава ОВА розповів, що у Сумській області світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.

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Сумська областьВійна Росії проти України