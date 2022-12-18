Росіяни атакували АГС і мінами. У Сумській області протягом доби зафіксували 20 ворожих "прильотів", - ОВА

Російські окупанти протягом 17 грудня обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння. Всього зафіксовано 20 ворожих "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Обійшлося без постраждалих і руйнувань", - додав Живицький.

Посадовець зазначив, що противник завдав удару по трьох громадах:

Нагадаємо, глава ОВА розповів, що у Сумській області світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.