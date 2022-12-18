ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували АГС і мінами. У Сумській області протягом доби зафіксували 20 ворожих "прильотів", - ОВА

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 02:15
Росіяни атакували АГС і мінами. У Сумській області протягом доби зафіксували 20 ворожих "прильотів", - ОВА Фото: Росіяни атакували Сумську область АГС і мінами (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом 17 грудня обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння. Всього зафіксовано 20 ворожих "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець зазначив, що противник завдав удару по трьох громадах:

  • Шалигинську росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів з АГС та ще 8 автоматних черг.
  • Середино-Будську окупанти атакували з мінометів. Було 2 "прильоти".
  • Зноб-Новгородська - 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

"Обійшлося без постраждалих і руйнувань", - додав Живицький.

Нагадаємо, глава ОВА розповів, що у Сумській області світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах