Росіяни атакували АГС і мінами. У Сумській області протягом доби зафіксували 20 ворожих "прильотів", - ОВА
Фото: Росіяни атакували Сумську область АГС і мінами (facebook.com/Zhyvytskyy)
Російські окупанти протягом 17 грудня обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння. Всього зафіксовано 20 ворожих "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Посадовець зазначив, що противник завдав удару по трьох громадах:
- Шалигинську росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів з АГС та ще 8 автоматних черг.
- Середино-Будську окупанти атакували з мінометів. Було 2 "прильоти".
- Зноб-Новгородська - 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
"Обійшлося без постраждалих і руйнувань", - додав Живицький.
Нагадаємо, глава ОВА розповів, що у Сумській області світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.
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