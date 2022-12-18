Россияне атаковали АГС и минами. В Сумской области за сутки зафиксировали 20 вражеских "прилетов", - ОВА

Российские оккупанты в течение 17 декабря обстреляли приграничье Сумской области из разных видов вооружения. Всего зафиксировано 20 вражеских "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил Живицкий.

Чиновник отметил, что противник нанес удар по трем громадам:

Напомним, глава ОВА рассказал, что в Сумской области свет не будут отключать до утра 18 декабря в связи с достаточным количеством сэкономленной электроэнергии.

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