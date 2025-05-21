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Росіяни атакували на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ілюстративне фото: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті за минулу добу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 21 травня, на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. Ворог атакував на 12 напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 30 разів в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

 

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше й не тільки. 

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції українських бійців поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

 

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався просунутись.

На Курському напрямку Сили оборони зупинили 13 штурмових дій загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 976 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали ще 980 одиниць. Також Сили оборони уразили:

  • танк;
  • 2 бойові броньовані машини;
  • 23 артилерійські системи й не тільки.

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