Росіяни атакували на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 30 разів в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції українських бійців поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався просунутись.

На Курському напрямку Сили оборони зупинили 13 штурмових дій загарбників.