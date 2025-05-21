Росіяни атакували на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 21 травня, на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. Ворог атакував на 12 напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.
На Куп’янському напрямку ворог атакував в районі Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 30 разів в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.
На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше й не тільки.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії в районі Високого.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції українських бійців поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався просунутись.
На Курському напрямку Сили оборони зупинили 13 штурмових дій загарбників.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 976 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали ще 980 одиниць. Також Сили оборони уразили:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.