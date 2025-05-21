Россияне атаковали на 12 направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 21 мая, на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Враг атаковал на 12 направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать в районе Волчанска и в направлении Строевки.
На Купянском направлении враг атаковал в районе Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 30 раз в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.
На Северском направлении враг совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое и не только.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили два штурмовых действия в районе Высокого.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции украинских бойцов вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Приднепровском направлении враг один раз пытался продвинуться.
На Курском направлении Силы обороны остановили 13 штурмовых действий захватчиков.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 976 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили еще 980 единиц. Также Силы обороны поразили:
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