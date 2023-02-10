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Росіяни з артилерії влучили по будинку в Херсоні, є постраждала

Фото: росіяни з артилерії влучили по будинку в Херсоні, є постраждала (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни близько полудня завдали удар з артилерії по багатоповерхівці в мікрорайоні Острів у Херсоні. Одна з цивільних отримала тяжкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Сьогодні близько полудня ворог завдав удару по багатоповерхівці, в якій знаходилися мирні херсонці. Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів", - пише пресслужба.

Внаслідок удару осколкові поранення отримала літня жінка. Постраждалу швидко доставили до лікарні. Наразі вона перебуває у важкому стані, лікарі борються за її життя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено залізничний вокзал.

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ХерсонВійна в Україні