Россияне из артиллерии попали по дому в Херсоне, есть пострадавшая

Россияне около полудня нанесли удар с артиллерии по многоэтажке в микрорайоне Остров в Херсоне. Одна из гражданских получила тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", - пишет пресс-служба.

В результате удара осколочные ранения получила пожилая женщина. Пострадавшую быстро доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.