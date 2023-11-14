Росіяни з артилерії вдарили по Козачій Лопані під Харковом: поранено трьох людей

Російські війська сьогодні, 14 листопада, вдарили по Козачій Лопані в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру і начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.

Близько 9:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у смт Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Також отримали поранення троє цивільних чоловіків.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/prokuratura_kharkiv)

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про постраждалих

Задоренко повідомив, що постраждав чоловік 1946 року народження, стан чоловіка стабільний.

Також медики госпіталізували чоловіка 1953 року народження та 85-річну маломобільну жінку, яку дістали з-під завалів одного з пошкоджених будинків.

Ситуація у Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.