Россияне из артиллерии ударили по Казачьей Лопани под Харьковом: ранены три человека

Российские войска сегодня, 14 ноября, ударили по Казачьей Лопани в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

Около 9:15 российская армия осуществила артиллерийский обстрел частного жилого сектора в пгт Казачья Лопань Харьковского района.

В результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также получили ранения трое гражданских мужчин.

Фото: Последствия обстрела (t.me/prokuratura_kharkiv)

Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Что известно о пострадавших

Задоренко сообщил, что пострадал мужчина 1946 года рождения, состояние мужчины стабильное.

Также медики госпитализировали мужчину 1953 года рождения и 85-летнюю маломобильную женщину, которую достали из-под завалов одного из поврежденных домов.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.