Россияне из артиллерии ударили по Казачьей Лопани под Харьковом: ранены три человека
Российские войска сегодня, 14 ноября, ударили по Казачьей Лопани в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
Около 9:15 российская армия осуществила артиллерийский обстрел частного жилого сектора в пгт Казачья Лопань Харьковского района.
В результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Также получили ранения трое гражданских мужчин.
Фото: Последствия обстрела (t.me/prokuratura_kharkiv)
Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Что известно о пострадавших
Задоренко сообщил, что пострадал мужчина 1946 года рождения, состояние мужчины стабильное.
Также медики госпитализировали мужчину 1953 года рождения и 85-летнюю маломобильную женщину, которую достали из-под завалов одного из поврежденных домов.
Ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.
Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.
Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.
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