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Окупанти вчора масово обстріляли Херсон і область: є руйнування та жертви

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Херсон, Четвер 22 грудня 2022 09:24
Окупанти вчора масово обстріляли Херсон і область: є руйнування та жертви Фото: окупанти вчора масово обстріляли Херсон і область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вчора 21 грудня близько 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще шестеро цивільних поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича в Telegram .

Для масованих атак росіяни застосували артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Також окупанти атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

"Через російські обстріли минулої доби 1 особа загинула, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

Нагадаємо, російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив понад 50 снарядів, внаслідок чого поранено 8-річну дитину.

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