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Росіяни з артилерії вдарили по будинках в Запорізькій області: є жертва

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні вкотре обстріляли Запорізьку область. В результаті ворожих ударів по житлових будинках загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Одна людина загинула і пошкоджені житлові будинки - наслідки сьогоднішнього артилерійського обстрілу с. Приморське, Степногірської ОТГ, Василівського району", - повідомив Федоров.

За його словами, обстріл території військовими РФ відбувався з 10:00 до 12:00. Загальна кількість пошкоджених об’єктів досі уточнюється.

Нагадаємо, ми писали, що українці, які проживають у Запорізькій області, можуть безоплатно евакуюватися в безпечніші регіони.

Детальніше про те, куди звертатись для безпечної евакуації, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька областьВійна Росії проти України