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Українці можуть безкоштовно евакуюватися із Запорізької області: подробиці

Запорізька область, Понеділок 12 лютого 2024 06:19
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Українці можуть безкоштовно евакуюватися із Запорізької області: подробиці Архівне фото: Українці можуть безкоштовно евакуюватися із Запорізької області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українці, які проживають у Запорізькій області, можуть безоплатно евакуюватися в безпечніші регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мешканці районів, постраждалих від бойових дій, можуть безкоштовно виїхати до Львова і Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

Збір та реєстрація на евакуацію відбуваються щоденно о 07:00 на вокзалі станції Запоріжжя-1. Поїзд рушає о 09:50. Для цього забезпечено евакуаційний вагон потяга № 128 Запоріжжя - Львів.

Куди звертатись

Щоб евакуюватися, необхідна також попередня реєстрація. Записатися можна, звернувшись на гарячу лінію Запорізької ОВА за номером: 0 800 503 508.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Евакуація в Донецькій області

23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Нещодавно стало відомо, що в Донецькій області буде проведена примусова евакуація дітей з дев'яти населених пунктах у прифронтових громадах, що зазнають російських обстрілів. Рішення ухвалено через безпекову ситуацію.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

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