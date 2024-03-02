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Россияне из артиллерии ударили по домам в Запорожской области: есть жертва

Фото: россияне обстреляли Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате вражеских ударов по жилым домам погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

"Один человек погиб и повреждены жилые дома - последствия сегодняшнего артиллерийского обстрела с. Приморское, Степногорской ОТГ, Васильевского района", - сообщил Федоров.

По его словам, обстрел территории военными РФ происходил с 10:00 до 12:00. Общее количество поврежденных объектов до сих пор уточняется.

Напомним, мы писали, что украинцы, проживающие в Запорожской области, могут бесплатно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Детальнее о том, куда обращаться для безопасной эвакуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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