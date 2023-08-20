ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з артилерії обстріляли Золоту Балку Херсонської області, є постраждалий

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Неділя 20 серпня 2023 12:42
Росіяни з артилерії обстріляли Золоту Балку Херсонської області, є постраждалий Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару з артилерії по Золотій Балці Новоолександрівської громади Херсонської області. Поранення отримав 69-річний цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легкі поранення отримав 69-річний чоловік", - пише пресслужба.

Зазначається, що пораненого цивільного було шпиталізовано.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, лише за минулу добу, 19 серпня, російські окупанти здійснили 77 обстрілів по території регіону. Загалом терористи випустили 422 снаряди, у тому ж числі 14 - по Херсону.

Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, ще один отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту
Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні