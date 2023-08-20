Росіяни з артилерії обстріляли Золоту Балку Херсонської області, є постраждалий

Російські окупанти завдали удару з артилерії по Золотій Балці Новоолександрівської громади Херсонської області. Поранення отримав 69-річний цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади. По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду. Легкі поранення отримав 69-річний чоловік", - пише пресслужба.

Зазначається, що пораненого цивільного було шпиталізовано.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, лише за минулу добу, 19 серпня, російські окупанти здійснили 77 обстрілів по території регіону. Загалом терористи випустили 422 снаряди, у тому ж числі 14 - по Херсону.

Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, ще один отримав поранення.