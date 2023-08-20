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Россияне из артиллерии обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший

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Воскресенье 20 августа 2023 12:42
Россияне из артиллерии обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по Золотой Балке Новоалександровской громады Херсонской области. Ранения получил 69-летний гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Россияне атаковали Золотую Балку Новоалександровской громады. По мирному населенному пункту российская артиллерия ударила около пяти раз. Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение. Легкие ранения получил 69-летний мужчина", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что раненый гражданский был госпитализирован.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, только за минувшие сутки, 19 августа, российские оккупанты совершили 77 обстрелов по территории региона. В общей сложности террористы выпустили 422 снаряда, в том числе 14 - по Херсону.

В результате обстрелов погиб один гражданский, еще один получил ранения.

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