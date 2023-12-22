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Росіяни з артилерії обстріляли житлові квартали Херсону, в ОВА показали наслідки

Фото: росіяни з артилерії обстріляли житлові квартали Херсону, в ОВА показали наслідки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи з артилерії вдарили по житлових кварталах Херсону. Внаслідок обстрілів є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Сьогодні ворог знову вдарив з артилерії по житлових кварталах. Було влучання в будинок. Вибиті шибки, посічені фасади, шматки стін… Така картина зустрічає містян", - пише Прокудін. 

Внаслідок обстрілів постраждала 85-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. 

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 21 грудня, терористи здійснили 117 обстрілів по території регіону. Ворог випустив 569 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed". По Херсону прилетіло 65 снарядів. Терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє отримали поранення. 

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