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Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома Никополя: есть раненые, среди них ребенок

Никополь, Пятница 15 декабря 2023 19:20
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Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома Никополя: есть раненые, среди них ребенок Архивное фото: Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома Никополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 декабря, из артиллерии ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 15 декабря 2023 года военные РФ осуществили артиллерийский обстрел города Никополь.

"В результате вражеской атаки ранения получили 83-летняя женщина и 16-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, гаражи, парники, линии электропередач.

Начато расследование

Прокуроры совместно с другими правоохранителями задокументировали очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

27 ноября российские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Недавно сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.

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