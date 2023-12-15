Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома Никополя: есть раненые, среди них ребенок

Российская армия сегодня, 15 декабря, из артиллерии ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

По данным следствия, 15 декабря 2023 года военные РФ осуществили артиллерийский обстрел города Никополь.

"В результате вражеской атаки ранения получили 83-летняя женщина и 16-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, гаражи, парники, линии электропередач.

Начато расследование

Прокуроры совместно с другими правоохранителями задокументировали очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

27 ноября российские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Недавно сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.