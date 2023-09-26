UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Вовчанську: поранено чоловіка

Фото: Наслідки обстрілу Вовчанська (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 26 вересня, з артилерії обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Російські військовослужбовці вчергове обстріляли місто Вовчанськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії.

"Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки обстрілу Вовчанська (facebook.com/pgo.gov.ua)

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста. Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

Вчора російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, потрапивши снарядом у житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україніхарков