Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Вовчанську: поранено чоловіка

Російські військовослужбовці вчергове обстріляли місто Вовчанськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії.

"Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки обстрілу Вовчанська (facebook.com/pgo.gov.ua)

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста. Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

Вчора російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, потрапивши снарядом у житловий будинок.