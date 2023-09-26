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Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома в Волчанске: ранен мужчина

Фото: Последствия обстрела Волчанска (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 26 сентября, из артиллерии обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Российские военнослужащие в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительным данным, обстрел осуществлялся из артиллерии.

"Получил ранения 64-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия обстрела Волчанска (facebook.com/pgo.gov.ua)

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. Сейчас продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Так, 16 сентября русские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

Вчера российские оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области, попав снарядом в жилой дом.

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