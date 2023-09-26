Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома в Волчанске: ранен мужчина

Российские войска сегодня, 26 сентября, из артиллерии обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Российские военнослужащие в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительным данным, обстрел осуществлялся из артиллерии.
"Получил ранения 64-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль", - говорится в сообщении.
Фото: Последствия обстрела Волчанска (facebook.com/pgo.gov.ua)
Отмечается, что прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. Сейчас продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта, а также Харьков.
Так, 16 сентября русские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".
Вчера российские оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области, попав снарядом в жилой дом.
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