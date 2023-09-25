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Росіяни обстріляли житловий будинок у Вовчанську, постраждав місцевий житель

Понеділок 25 вересня 2023 17:18
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Росіяни обстріляли житловий будинок у Вовчанську, постраждав місцевий житель Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, потрапивши снарядом у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram.

Близько 15:00 російські військові почали обстрілювати місто Вовчанськ. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано.

При цьому зазначається, що станом на зараз обстріли міста не припиняються.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

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Харків Війна Росії проти України
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