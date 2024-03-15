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Росіяни з артилерії обстріляли Запорізьку область, є загибла

П'ятниця 15 березня 2024 12:08
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Росіяни з артилерії обстріляли Запорізьку область, є загибла Фото: росіяни з артилерії обстріляли Запорізьку область, є загибла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку, 15 березня, обстріляли з артилерії село Долинка Запорізької області. Внаслідок ударів загинули жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Уламки російського снаряда поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку", - написав Федоров.

За словами голови ОВА, 76-річна жінка загинула на місці від отриманих травм.

Ситуація в Запорізькій області

Російські терористи регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Наприклад, лише за минулу добу, 14 березня, росіяни завдали 74 удари по 8 населеним пунктам області внаслідок чого надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури.

Також на початку березня росіяни завдали ударів по житлових будинках селища Приморське внаслідок чого загинула людина.

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