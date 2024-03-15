Росіяни з артилерії обстріляли Запорізьку область, є загибла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Уламки російського снаряда поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку", - написав Федоров.

За словами голови ОВА, 76-річна жінка загинула на місці від отриманих травм.

Ситуація в Запорізькій області

Російські терористи регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Наприклад, лише за минулу добу, 14 березня, росіяни завдали 74 удари по 8 населеним пунктам області внаслідок чого надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури.

Також на початку березня росіяни завдали ударів по житлових будинках селища Приморське внаслідок чого загинула людина.