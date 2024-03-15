Россияне из артиллерии обстреляли Запорожскую область, есть погибшая
Российские террористы утром, 15 марта, обстреляли из артиллерии село Долинка Запорожской области. В результате ударов погибли женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
"Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома", - написал Федоров.
По словам главы ОВА, 76-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.
Ситуация в Запорожской области
Российские террористы регулярно обстреливают населённые пункты региона. Например, только за минувшие сутки, 14 марта, россияне нанесли 74 удара по 8 населенным пунктам области, в результате чего поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Также в начале марта россияне нанесли удары по жилым домам поселка Приморское в результате чего погиб человек.
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