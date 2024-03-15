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Россияне из артиллерии обстреляли Запорожскую область, есть погибшая

Пятница 15 марта 2024 12:08
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Россияне из артиллерии обстреляли Запорожскую область, есть погибшая Фото: россияне из артиллерии обстреляли Запорожскую область, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром, 15 марта, обстреляли из артиллерии село Долинка Запорожской области. В результате ударов погибли женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

"Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома", - написал Федоров.

По словам главы ОВА, 76-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.

Ситуация в Запорожской области

Российские террористы регулярно обстреливают населённые пункты региона. Например, только за минувшие сутки, 14 марта, россияне нанесли 74 удара по 8 населенным пунктам области, в результате чего поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также в начале марта россияне нанесли удары по жилым домам поселка Приморское в результате чего погиб человек.

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