"Унаслідок атаки ворога загинув чоловік, якому, за попередніми даними, було 37 років, пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби", - пише пресслужба.

Фото: росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, є загиблий й руйнування (t.me/prokuraturasumy)

Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Усі матеріали кримінального провадження надалі передадуть СБУ в Сумській області.

Ситуація у Сумській області

Після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям регіону, обстрілюючи постійно прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Також нещодавно ворог обстріляв місто Ворожба в Сумській області внаслідок чого загинув чоловік.