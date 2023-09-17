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Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области, есть пострадавший

Воскресенье 17 сентября 2023 22:14
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Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области, есть пострадавший Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Ворожбянской громады. Всего в громаде прозвучало девять взрывов.

Во время обстрела ранения получил местный житель.

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от россиян весной прошлого года, оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории. Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно в Оперативном командовании "Север" предупреждали, что россияне запустили фейк о якобы подготовке украинской стороны к провокациям на пограничные.

Кроме того, сегодня россияне из артиллерии обстреляли Великописаревскую общину в Сумской области. Из-за атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

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