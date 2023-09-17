Прикордонну громаду в Сумській області обстріляли з артилерії: є жертви

Обстріл стався близько 10-ї години ранку. В результаті ворожої атаки загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством. Прокурори разом з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Фото: наслідки обстрілу Великописарівської громади

Ситуація в Сумській області

Після звільнення Сумської області від окупантів весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада області навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Нещодавно в Оперативному командуванні "Північ" попереджали, що росіяни запустили фейк про нібито підготовку української сторони до провокацій на прикордонні.

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