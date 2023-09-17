Пограничную общину в Сумской области обстреляли из артилерии: есть жертвы

Обстрел произошел около 10 часов утра. В результате вражеской атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Прокуроры вместе с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.

Фото: последствия обстрела Великописаревской общины

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от оккупантов весной прошлого года оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории. Поэтому в этом году власти области даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно в Оперативном командовании "Север" предупреждали, что россияне запустили фейк о якобы подготовке украинской стороны к провокациям на пограничные.

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