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Пограничную общину в Сумской области обстреляли из артилерии: есть жертвы

Фото: россияне обстреляли Великописаревскую общину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли сегодня утром Великописаревскую общину в Сумской области. Под обстрелом оказались находившиеся на территории собственного домохозяйства мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Обстрел произошел около 10 часов утра. В результате вражеской атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Прокуроры вместе с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.

Фото: последствия обстрела Великописаревской общины

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от оккупантов весной прошлого года оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории. Поэтому в этом году власти области даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно в Оперативном командовании "Север" предупреждали, что россияне запустили фейк о якобы подготовке украинской стороны к провокациям на пограничные.

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