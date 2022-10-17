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Росіяни з артилерії обстріляли місто у Сумській області: горять будинки

Фото: Росіяни з артилерії обстріляли місто у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 17 жовтня, російські окупанти завдали артилерійськго удару по місту Середино-Буда (Сумська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, обстріл трапився після обіду. Вдалося зафіксувати 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС.

Внаслідок атаки загорілись два будинки в самому місті. Втрати серед місцевого населення наразі уточнюються.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені.

Раніше окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів.

Також 12 жовтня окупанти вдарили по критичній інфраструктурі регіону. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.

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