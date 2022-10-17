Россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области: горят дома

Фото: Россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области (GettyImages)

В понедельник, 17 октября, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по городу Середино-Буда (Сумская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".