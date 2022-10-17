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Россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области: горят дома

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 19:19
Россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области: горят дома Фото: Россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 17 октября, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по городу Середино-Буда (Сумская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Сумской области по артиллерии и автоматическому гранатомету", - говорится в сообщении.

По информации военных, обстрел произошел после обеда. Удалось зафиксировать 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС.

В результате атаки загорелись два дома в самом городе. Потери среди местного населения пока уточняются.

Напомним, что в результате утренних обстрелов объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области погибли и ранены.

Ранее кафиры обстреляли Сумскую область из вертолетов.

Также 12 октября оккупанты ударили по критической инфраструктуре региона . В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

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