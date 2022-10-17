Россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области: горят дома
В понедельник, 17 октября, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по городу Середино-Буда (Сумская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
"Оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Сумской области по артиллерии и автоматическому гранатомету", - говорится в сообщении.
По информации военных, обстрел произошел после обеда. Удалось зафиксировать 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС.
В результате атаки загорелись два дома в самом городе. Потери среди местного населения пока уточняются.
Напомним, что в результате утренних обстрелов объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области погибли и ранены.
Ранее кафиры обстреляли Сумскую область из вертолетов.
Также 12 октября оккупанты ударили по критической инфраструктуре региона . В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.
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