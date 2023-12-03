Росіяни з артилерії обстріляли Донецьку область: є жертви

За даними правоохоронців, під час обстрілу Авдіївки 64-річний місцевий отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.

Прокуратура також повідомила, що жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани в Костянтинівці, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох потерпілих ворожий вогонь застав на вулиці.

"Населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння", - повідомили в прокуратурі.

Наступ на Авдіївку

Російські терористи розпочали активний штурм Авдіївки ще в жовтні. В ході наступальної операції терористи зазнають величезних втрат, втім, продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Тим часом руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Лише в середині листопада, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, втрати російських терористів становили близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

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