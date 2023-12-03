RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: есть жертвы

Фото: россияне из артиллерии обстреляли Авдеевку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 3 декабря, обстреляли Авдеевку и Константиновку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще несколько человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, во время обстрела Авдеевки 64-летний местный житель получил сквозное осколочное ранение. На момент атаки мужчина находился в собственном дворе, который расположен вблизи зоны проведения боевых действий.
Прокуратура также сообщила, что женщина 70 лет получила огнестрельные осколочные раны в Константиновке, а ее 69-летняя односельчанка от полученных повреждений погибла на месте. Обоих пострадавших вражеский огонь застал на улице.

"Населенные пункты армия РФ обстреляла, вероятно, с использованием ствольной артиллерии. Также взрывами повреждены частные домовладения", – сообщили в прокуратуре.

Наступление на Авдеевку

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции террористы терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Только в середине ноября, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потери российских террористов составили около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины