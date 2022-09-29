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Росіяни з артилерії гатили по Сумській області: загинула людина

Фото: Росіяни з артилерії гатили по Сумській області: загинула людина (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти протягом дня, 29 вересня, гатили по Сумській області з артилерії та мінометів. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день росіяни випустили по території області майже 200 мін та снарядів", - заявив очільник ОВА.

За його словами, росіяни били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам. Окупанти завдали ударів по території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

"В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні", - додав Живицький.

Окупанти обстрілювали громади зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Також було пошкоджено 5 житлових будинків.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти знову обстріляли Чернігівську та Сумську області.

Також, вчора після обіду окупанти з артилерії обстріляли громаду в Сумській області.

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