Росіяни з артилерії гатили по Сумській області: загинула людина

"За день росіяни випустили по території області майже 200 мін та снарядів", - заявив очільник ОВА.

За його словами, росіяни били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам. Окупанти завдали ударів по території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

"В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні", - додав Живицький.

Окупанти обстрілювали громади зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Також було пошкоджено 5 житлових будинків.