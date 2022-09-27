Після обіду окупанти з артилерії обстріляли громаду в Сумській області

Російські окупанти після обіду, 27 вересня, гатили по Сумській області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Після 15 години були два артобстріли з САУ 9 і 12 приходів, по території Середино-Будської громади", - заявив очільник ОВА.

За словами Живицького, внаслідок обстрілів жертв чи руйнувань зафіксовано не було.