Россияне из артиллерии атаковали три громады в Днепропетровской области

В субботу, 11 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.

Лукашук отметил, что россияне обстреляли три общины Никопольского района – Марганецкую, Мировскую и сам Никополь. Их враг покрыл огнем с временно оккупированных территорий Запорожской области.

"Трижды в течение дня армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты продолжают терроризировать тяжелой артиллерией наши мирные общины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские дроны атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

Российские захватчики атаковали энергетический объект в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.

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