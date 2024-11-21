Несподіваний аутсайдер НХЛ опинився в меншості через друкарську помилку: курйоз дня

"Нешвілл Предаторз" до невдалих результатів на старті сезону Національної хокейної ліги додав організаційні негаразди. На матч регулярної першості проти "Сіетл Кракен" адміністративний персонал неправильно заповнив протокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на B/R Open Ice .

У дебюті зустрічі "Предаторз" отримали 2-хвилинний штраф за "неправильний стартовий склад". У протоколі навпроти прізвища Філіпа Форсберга (9-й номер) теннессійці вказали номер Стівена Стемкоса (91).

Судді покарали "Нешвілл" на першій хвилині поєдинку. Правила НХЛ передбачають, що команди називають склад заздалегідь, але можуть внести зміни до стартового вкидання. "Предаторз", однак, не помітили друкарську помилку та залишилися в меншості.

"Кракен" не змогли скористатися чисельною перевагою. Утім, "Сіетл" надалі здобув упевнену перемогу над командою Ендрю Брюнетта (3:0). Шайбами відзначилися Спронг, Монтур і Гурд.

The Preds took a penalty for not starting the correct lineup pic.twitter.com/U3NcHO59Fa — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 21, 2024

"Нешвілл" у сезоні 2024/25

Після вильоту в першому раунді плей-офф у попередній кампанії "Предаторз" вирішили зробити кадрову революцію. Влітку теннессійці підписали 9 вільних агентів.

Головні надії покладали на двох володарів Кубка Стенлі – Джонатана Оді-Маршессо (2023) та згаданого Стемкоса (2020, 2021). Однак, новий сезон "Нешвілл" розпочав із п'яти поразок поспіль, а далі чергував короткі вдалі відрізки з довшими невдалими. Натомість дует зірок набрав по 10 очок за два десятки матчів.

Наразі "Предаторз" ідуть на передостанній сходинці в Східній конференції. Рекорд команди – 6 перемог, 14 поразок.