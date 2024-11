Несподіваний аутсайдер НХЛ опинився в меншості через друкарську помилку: курйоз дня

У дебюті зустрічі "Предаторз" отримали 2-хвилинний штраф за "неправильний стартовий склад". У протоколі навпроти прізвища Філіпа Форсберга (9-й номер) теннессійці вказали номер Стівена Стемкоса (91).

Судді покарали "Нешвілл" на першій хвилині поєдинку. Правила НХЛ передбачають, що команди називають склад заздалегідь, але можуть внести зміни до стартового вкидання. "Предаторз", однак, не помітили друкарську помилку та залишилися в меншості.

"Кракен" не змогли скористатися чисельною перевагою. Утім, "Сіетл" надалі здобув упевнену перемогу над командою Ендрю Брюнетта (3:0). Шайбами відзначилися Спронг, Монтур і Гурд.

The Preds took a penalty for not starting the correct lineup pic.twitter.com/U3NcHO59Fa