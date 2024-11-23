Россияне анонсировали "вечер наследия" в НХЛ: американский клуб опроверг фейк

Об этом заявил вице-президент "пушек" по коммуникациям Тодд Шаррок в комментарии РБК-Украина .

Ряд заокеанских сайтов подхватил информацию об организации "Блю Джекетс" специального дня "славы" россиян в поединке против "Вашингтона" в ночь на 13 декабря. В частности, ресурсы Sportskeeda и Dose.ca ссылались на продажу билетов на действо по веб-адресу bluejackets.com/russianheritage.

Впрочем, при переходе по ссылке открывается другой ресурс – bluejackets.spinzo.com. Оба сайта только на первый взгляд напоминают официальный портал "Коламбуса" (nhl.com/bluejackets). Оказалось, что новость о "вечере российского наследия" растиражирована российской общиной Огайо. Она договорилась о покупке пакета билетов на матч против "Кэпиталз".

"Заинтересованная группа из местного российского общества связалась с нами, чтобы организовать поход на игру "Блю Джекетс" для празднования российского вклада в хоккей. Насколько нам известно, они организовывали подобные походы на других площадках НХЛ. Это стандартный пакет билетов для группы, включающий подарок от клуба и ее послематчевое фото на льду", – рассказал Шаррок.

По его словам, никакого официального признания группы, ее продвижения на арене либо организации празднований вокруг нее не будет. "Это просто предложение билетов, организованное этой конкретной группой, которая будет продавать их только своим членам, а не широкой публике", – резюмировал функционер.

Фото: Афиша якобы "Вечера русского наследия" (x.com/SlavaMalamud)

Что известно о "Коламбусе Блю Джекетс"

Основанный в 2000 году клуб, домашние матчи проводит на "Нэшнуайн Арене" (18500 мест). Начинал выступления в Западной конференции НХЛ.

В дебютном сезоне финишировал на 5-й позиции в Центральном дивизионе. Впервые пробился в плей-офф на девятый год выступлений, но проиграл "Детройту" в первом раунде. С кампанией 2013/14 перешел в Восточную конференцию. До сих пор ни разу не смог преодолеть первый раунд Кубка Стэнли.

Пока из обращения "Блю Джекетс" выведен 61-й номер. Под ним в 2002-2012 гг. выступал крайний нападающий Рик Нэш. Фарм-клуб команды – "Кливленд Монстерз". В нынешнем сезоне цвета "Коламбуса" защищают пятеро россиян.