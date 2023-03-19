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Росіяни активно застосовують бронетехніку: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

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Неділя 19 березня 2023 13:14
Росіяни активно застосовують бронетехніку: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul.ro)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові активно застосовують бронетехніку на Лимансько-Куп'янському напрямку. При цьому українським захисникам вдається ефективно нищити вороже озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни проявляють найбільшу активність на Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 197 обстрілів різними типами артилерії та РСЗВ, 35 разів атакував наші позиції. Зокрема, тільки в районі Бахмуту він 73 обстріли здійснив і 25 разів намагався атакувати. Це північна частина самого Бахмуту, Оріхове, Василівка, Григорівка, Богданівка", - сказав Череватий.

У цих боях росіяни втратили 96 окупантів убитими, ще 153 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Окрім цього, Лимансько-Куп'янський напрямок протягом останніх тижнів залишається рекордсменом з артилерійських обстрілів з боку росіян. Так, за цю добу окупанти здійснили 442 обстріли, також відбулося 11 боєзіткнень.

Загарбники активно застосовують бронетехніку на цьому напрямку. За цю добу українські військові підбили одну ворожу БМП і два тягачі, знищили 3 міномети та 2 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, раніше Череватий заявляв, що оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого українського контрнаступу.

До того ж, голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що плани росіян захопити Бахмут провалюються.

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