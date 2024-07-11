Росіяни активно залучають авіацію на Харківському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 11 липня, на лінії фронту відбулось 62 боєзіткнення. Ворог активно застосовує авіацію на Покровському та Харківському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Окупанти не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 62. Найбільше боєзіткнень фіксується на Покровському напрямку. Водночас тут, а також на Харківському напрямку, окупанти активно завдають авіаударів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямах

На Харківському напрямку ворог тричі атакував у районах Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку росіяни намагались покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наразі два штурми біля Берестового ще тривають.

На Лиманському напрямку, біля Макіївки та Невського, ворог п'ять разів атакував. Наразі два бої ще тривають.

На Сіверському напрямку ворог продовжує штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень зросла до трьох. Наразі триває один бій.

На Краматорському напрямку відбулось три боєзіткнення. Ворог, за підтримки штурмової авіації, атакує Часів Яр та Іванівське. Бій триває.

На Торецькому напрямку зафіксовано чотири атаки біля Північного та Торецька. Ще один штурм воїни відбили неподалік Залізного.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень - 24. Ворог концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса.

На Курахівському напрямку шість боєзіткнень. Росіяни атакували біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку ворог чотири рази намагався наступати неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у бік Гуляйполя.

На Придніпровському напрямку росіяни бомбардували Тягинку та Токарівку.

Втрати Росії у війні

Вчора, протягом доби, втрати росіян склали 1110 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони також знищили: