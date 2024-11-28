Росіяни активно штурмують на п'яти напрямках: яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. Ситуація контрольована.

Дев’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми в районах Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Наразі бої тривають у трьох локаціях.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Ямполівки та Тернів. З початку доби українські воїни відбили дві атаки, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів трьома КАБ по району Закітного.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Білої Гори та Ступочок. Одна атака окупантів триває до цього часу.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають три ворожі атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 21 атаку противника на напрямку.

На Курахівському напрямку загарбники 31 раз атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка та Гнатівка. На даний час триває вісім боєзіткнень.

На Времівському напрямку загарбники провели 14 атак позицій українських військ поблизу Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. Сім боєзіткнень тривають.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили два марні штурми позицій українських підрозділів.