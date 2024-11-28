Россияне активно штурмуют на пяти направлениях: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируется.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Пока бои продолжаются в трех локациях.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Ямполевки и Тернов.

На Северском направлении противник нанес авиаудары трем КАБ по району Закотного.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.

На Торецком направлении украинские защитники отбивают три вражеских атаки в Торецком районе.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Нового Труда и Пустынки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 21 атаку противника на направлении.

На Кураховском направлении захватчики 31 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка и Игнатовка. В настоящее время длится восемь боестолкновений.

На Времивском направлении захватчики провели 14 атак позиций украинских войск вблизи Трудовой, Веселой Рощи, Константинопольского, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных штурма позиций украинских подразделений.