Росіяни активно розшукують своїх дезертирів на окупованих територіях, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу України.

За їх даними, війська Російської Федерації здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області, пояснюючи це пошуком українських диверсантів.

"За наявною інформацією, російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.

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