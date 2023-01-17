Росіяни активно розшукують своїх дезертирів на окупованих територіях, - Генштаб

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області військові Російської Федерації почали активно розшуковувати своїх дезертирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу України.
"За наявною інформацією, російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях", - заявили в Генштабі.
За їх даними, війська Російської Федерації здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області, пояснюючи це пошуком українських диверсантів.
Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.
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