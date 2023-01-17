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Россияне активно разыскивают своих дезертиров на оккупированных территориях, - Генштаб

Фото: россияне активно разыскивают своих дезертиров на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях Херсонской области военные Российской Федерации начали активно разыскивать своих дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Украины.

"По имеющейся информации, российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях", - заявили в Генштабе.

По их данным, войска Российской Федерации совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области, объясняя это поиском украинских диверсантов.

Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

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