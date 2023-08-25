Росіяни активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових в бік Бердянська та Розівки Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

Він зазначив, що фіксують незвично велику кількість паливозаправників, що рухаються у бік Бердянську.

До того ж, Андрющенко повідомив, що вперше за все літо помітили вантажівки з живою силою, що направляються через місто в напрямку Волновахи Донецької області.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього загарбники зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Нещодавно повідомлялося, що в порт міста вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.

До того ж, в Маріуполі фіксують збільшення живої сили - загарбники прибули з Кавказу.

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