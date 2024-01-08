Росіяни активно наступають в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, - Сирський

За його словами, на Куп'янському напрямку ситуація залишається складною.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба", - розповів Сирський.

Як зазначив командувач, ворожа армія щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська.

Сирський наголосив, що командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", - зазначив командувач.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нещодавно британське видання The Telegraph з посиланням на "наближене" до українських військових джерело заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

Водночас речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що військові не спостерігають змін у складі військ ворога у Харківській області та на території Росії, що межує з регіоном

В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському. У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська. Водночас, як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, наступ терористів на напрямку сповільнився, а ЗСУ, зі свого боку, завдають їм великого ураження.