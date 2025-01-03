Росіяни активно намагаються потіснити ЗСУ із займаних позицій під Покровськом, - Генштаб

Українські воїни за сьогодні відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Надії, Макіївки, Григорівки та в напрямку Чернещини. Чотири атаки противника відбито, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще один - продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 10 боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Петропавлівки, Курахового та Шевченка. П’ять боїв завершено, ще чотири продовжуються дотепер.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів безрезультатно атакували позиції наших військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Поля та Новополя, скинувши сім КАБ та застосувавши некеровані авіаракети.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, один раз намагався просунутись в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по Лобковому, Щербаках та П’ятихатках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз без успіху штурмував позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 16 боєзіткнень тривають. Також російські війська завдали трьох авіаційних ударів по території РФ, скинувши при цьому три КАБи.