Россияне активно пытаются потеснить ВСУ с занимаемых позиций под Покровском, - Генштаб

Украинские воины за сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки и в направлении Чернещины. Четыре атаки противника отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще один - продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 16 атак, 10 боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Кураховском направлении враг девять раз атаковал вблизи Петропавловки, Курахово и Шевченко. Пять боев завершены, еще четыре продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении оккупанты пять раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Зеленого Поля и Новополя, сбросив семь КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

На Ореховском направлении враг продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, один раз пытался продвинуться в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Лобковому, Щербаках и Пятихатках.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируемая.

В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 16 боестолкновений продолжаются. Также российские войска нанесли три авиационных удара по территории РФ, сбросив при этом три КАБа.